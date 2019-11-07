Болельщиком, упавшим с трибуны во время матча ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус», оказался известный блогер

Стала известна личность болельщика, упавшего с трибуны во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом».

Как сообщает РИА Новости, получившим травму фанатом оказался блогер Субхан Мамедов.

В своём Instagram он опубликовал видеозапись оказания ему медицинской помощи после падения, а также сообщил, что получил перелом руки.

«Локомотив» в Москве проиграл «Ювентусу» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее голкипер «Ювентуса» высказал мнение о причине ошибки вратаря «Локомотива» в матче ЛЧ.