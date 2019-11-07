Президент «Урала» Ерёмин оценил выступление команды в начале сезона

Президент «Урала», глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Ерёмин в беседе с газетой «Известия» оценил выступление команды в начале сезона.

«Перед сезоном я говорил, что многие команды способны преподнести сюрпризы и борьба за место в плей-офф Суперлиги будет очень напряжённой. Старт сезона лишь подтвердил мои слова», — заявил он.

По его словам, без потерь пока идёт только «Самара», но в ряде матчей они выиграли лишь в тяжёлой концовке, а другие фавориты, в том числе «Спартак» (Санкт-Петербург), «Восток-65», «Новосибирск» и «Университет-Югра», начали неудачно.

«У нас тоже есть проблемы. В первую очередь связываю это со сложными выездами в Южно-Сахалинск и Владивосток. Поражения в двух тяжелейших гостевых матчах немного «прибили» команду. Поэтому психологический климат пока оставляет желать лучшего», — сказал Ерёмин.

Он также отметил, что наблюдается дисбаланс и в комплектовании команды, но это вызвано объективными причинами.

Кроме того, президент клуба подтвердил, что минимальная задача «Урала» — выход в плей-офф.

«Руководство региона ждёт от нас большего», — добавил он.

Ранее сообщалось, что защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.