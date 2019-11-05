Швед номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Швед является победителем Евролиги сезона-2007/08 в составе московского ЦСКА. Уже играя за «Химки», он стал самым результативным игроком турнира, набирая в среднем 21,8 очка в сезоне-2017/18.

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Кори Хиггинс номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги.