Хиггинс номинирован на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги

Бывший форвард ЦСКА Кори Хиггинс, ныне играющий за «Барселону», включён в число номинантов на попадание в символическую пятёрку десятилетия баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

30-летний Хиггинс выступал за ЦСКА с 2015 по 2019 год. В составе московского клуба американец стал двукратным чемпионом Евролиги и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

Летом 2019 года он перешёл в испанскую «Барселону».

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую пятёрку прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант признался, что перед завершением карьеры хочет поиграть в Евролиге.