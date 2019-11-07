СМИ: «Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

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Российский футбольный клуб «Краснодар» намерен расстаться с четырьмя иностранными игроками в зимнее трансферное окно.
СМИ: «Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами
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Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о датском хавбеке Юнесе Намли, бразильском полузащитнике Кайо, исландском защитнике Йоне Гудни Фьолусоне и эквадорском защитнике Кристиане Рамиресе.

Отмечается, что этот список уже был передан агентам, которые постараются найти игрокам новые клубы.

Намли и Кайо перешли в «Краснодар» летом 2019 года. Датчанин сыграл в 16 матчах и записал в свой актив один гол и одну голевую передачу, а бразилец принял участие в трёх играх, но не отличился результативными действиями.

Фьолусон играет за «Краснодар» с 2018 года. Он записал в свой актив 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017-го. В активе эквадорского защитника семь голевых передач в 94 матчах.

Ранее сообщалось, что клуб Бэкхема в MLS хочет приобрести двух футболистов «Зенита».

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