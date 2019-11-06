Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча ЛЧ с «Ювентусом»

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По ходу матча группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» один из болельщиков «Локомотива» упал с трибуны, получив травмы различной степени тяжести.
Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча ЛЧ с «Ювентусом»
  • © РИА Новости

«Болельщик был на западной трибуне. Он начал выбегать на поле и свалился в ров. Видимо, было намерение снять это на камеру, блогеры. Сейчас он сидит в машине скорой помощи, ему оказывают помощь, степень травм не могу сказать, так как я не врач», — цитирует одного из стюардов «РЖД Арены» «Чемпионат».

«Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время ко второму тайму.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче группового этапа ЛЧ.

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