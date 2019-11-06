Самодурова рассказала о целях на новый сезон

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Российская фигуристка Софья Самодурова заявила, что в новом сезоне постарается стать более раскрепощённой и уверенной в себе.
Самодурова рассказала о целях на новый сезон
  • РИА Новости

«После прошлого взрывного сезона было тяжело войти в форму. Переходный возраст, в голове разное, тело, поведение, реакция на различные разговоры. Сейчас стала более строгой. Новая короткая программа будет более зажигательной и раскрепощённой, нежели в прошлом году. Моя цель — стать более раскрепощённой, быть ещё более уверенной. Всё зависит от тренировок. Какие тренировки — такие и выступления», — заявила Самодурова в интервью Первому каналу.

Фигуристка примет участие на Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября. Вместе с Самодуровой также выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Ранее Жулин заявил, что Загитовой, Медведевой и Туктамышевой безумно тяжело ментально.

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