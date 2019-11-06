СМИ: Венгер является главным кандидатом на пост тренера «Баварии»

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Руководство мюнхенской «Баварии» хочет заключить контракт с 70-летним французским специалистом Арсеном Венгером до конца сезона.
СМИ: Венгер является главным кандидатом на пост тренера «Баварии»
  • © Keizo Mori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает The Guardian, «Бавария» вступит в переговоры с представителями Венгера на следующей неделе. Руководство немецкого клуба хочет подписать контракт с французом до конца следующего сезона, после чего попробовать договориться с наставником ПСЖ Томасом Тухелем или главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

3 ноября «Бавария» уволила главного тренера команды Нико Ковача после поражения от «Айнтрахта» (1:5) в матче 10-го тура Бундеслиги.

Ранее Черчесов заявил, что не получал предложений возглавить «Баварию».

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