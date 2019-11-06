Черчесов считает, что в Москве «Локомотиву» будет тяжелее играть, чем в Турине

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

«Я буду на матче, потому что есть несколько кандидатов в сборную, которые будут играть. Сегодняшний матч для «Локомотива» будет сложнее, чем в Турине, потому что им нужно больше атаковать. Ситуация проще для итальянского клуба. В Турине «Локомотив» быстро забил, а затем хорошо защищался. Сегодня всё иначе, атаковать придётся москвичам, и это будет не так просто», — заявил Черчесов в интервью Polsat Sport.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдёт 6 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:55 мск.

Ранее Черчесов назвал основного вратаря сборной России по футболу.