Черчесов считает, что в Москве «Локомотиву» будет тяжелее играть, чем в Турине
- РИА Новости
«Я буду на матче, потому что есть несколько кандидатов в сборную, которые будут играть. Сегодняшний матч для «Локомотива» будет сложнее, чем в Турине, потому что им нужно больше атаковать. Ситуация проще для итальянского клуба. В Турине «Локомотив» быстро забил, а затем хорошо защищался. Сегодня всё иначе, атаковать придётся москвичам, и это будет не так просто», — заявил Черчесов в интервью Polsat Sport.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдёт 6 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:55 мск.
Ранее Черчесов назвал основного вратаря сборной России по футболу.