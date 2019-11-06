В WADA заявили, что получили все ответы от России по базе данных московской лаборатории

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что Россия ответила на все вопросы организации по поводу несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, которая была у ведомства.
В WADA заявили, что получили все ответы от России по базе данных московской лаборатории
  • Reuters

«Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждём мнения экспертов, которые очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как проведут встречу с российскими экспертами на следующей неделе. Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами с российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. Все ответы получены, однако возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения», — цитирует Тейлора РИА Новости.

WADA может лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия за то, что из базы данных московской лаборатории была удалена часть положительных допинг-проб, о которых было известно международной организации.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России намерено выступить за запрет на работу на госдолжностях за допинг.

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