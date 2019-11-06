В WADA заявили, что получили все ответы от России по базе данных московской лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что Россия ответила на все вопросы организации по поводу несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, которая была у ведомства.

«Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждём мнения экспертов, которые очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как проведут встречу с российскими экспертами на следующей неделе. Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами с российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. Все ответы получены, однако возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения», — цитирует Тейлора РИА Новости.

WADA может лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия за то, что из базы данных московской лаборатории была удалена часть положительных допинг-проб, о которых было известно международной организации.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России намерено выступить за запрет на работу на госдолжностях за допинг.