«Наполи» опубликовал официальное заявление относительно бунта футболистов

Итальянский «Наполи» заявляет, что будет защищать свои права в ситуации с бунтующими футболистами в официальных инстанциях, а ответственность за ситуацию возлагает на главного тренера команды — Карло Анчелотти.

«Наполи» объявляет, что на фоне поведения футболистов команды накануне, 5 ноября, клуб будет защищать свои права на экономическом, дисциплинарном и имиджевом уровне в каждой компетентной инстанции. Вся полнота ответственности за решение о проведении сбора команды лежит на главном тренере Карло Анчелотти. Клуб в дальнейшем не будет давать комментарии до определённой даты, которая на данный момент не определена», — гласит заявление.

После ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы президент «Наполи» дал распоряжение игрокам и тренерскому штабу не покидать клубную базу на протяжении пяти следующих дней. Футболисты проигнорировали данное требование и разъехались по домам.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта игроков с президентом клуба.