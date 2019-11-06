Гилерме: уважаю мнение людей, которые против легионеров в сборной России

Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме ответил на вопрос, как он относится к мнению людей, которые против выступления натурализованных игроков за национальную команду.

«Я уважаю это мнение. Принял эту позицию очень спокойно. Тем более в России всегда играли сильные вратари: Яшин, Дасаев, Акинфеев. Так что я это понимаю. Но что я должен делать? Мне это только даёт мотивацию, заставляет меня стараться играть на самом высоком уровне. Тогда ко мне и не будет претензий», — сказал вратарь в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

По его словам, он осознаёт всю ответственность и хорошо относится к подобному мнению людей, так как понимает, насколько в России высок уровень патриотизма.

«Я тоже против, чтобы футболист, который играет в стране, например, два года, выступал за сборную. Но у меня уже есть своя история здесь. Знаю вашу культуру. Я не чувствую себя некомфортно здесь. Не испытываю такого, что когда выхожу на поле, то меня посещает мысль, что я не русский. Я не стесняюсь этого», — добавил Гилерме.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Станислав Черчесов рассказал об использовании схемы с тремя центральными защитниками в сборной России.