Норвежский лыжник Клебо рассказал об отношениях с Большуновым
- Reuters
«Мы действительно жёстко бьёмся на трассе, но мне кажется, после соревнований мы остаёмся в хороших отношениях», — цитирует норвежца «Спорт-Экспресс».
Он также прокомментировал слова Большунова о том, что они не общаются между собой, так как Клебо не знает русский язык.
«Я не знаю, продвинулся ли Большунов за это лето в изучении норвежского, но мой русский всё так же плох. Так что наше общение по-прежнему будет на уровне языка жестов», — сказал Клебо.
Клебо в прошлом сезоне завоевал три золотых медали на чемпионате мира, а также выиграл личный зачёт Кубка мира. Большунов же стал вторым.
Ранее лыжник Сергей Устюгов заявил, что для него Олимпиада умерла как соревнование.