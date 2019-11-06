Норвежский лыжник Клебо рассказал об отношениях с Большуновым

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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своих отношениях со своим главным соперником россиянином Александром Большуновым.
Норвежский лыжник Клебо рассказал об отношениях с Большуновым
  • Reuters

«Мы действительно жёстко бьёмся на трассе, но мне кажется, после соревнований мы остаёмся в хороших отношениях», — цитирует норвежца «Спорт-Экспресс».

Он также прокомментировал слова Большунова о том, что они не общаются между собой, так как Клебо не знает русский язык.

«Я не знаю, продвинулся ли Большунов за это лето в изучении норвежского, но мой русский всё так же плох. Так что наше общение по-прежнему будет на уровне языка жестов», — сказал Клебо.

Клебо в прошлом сезоне завоевал три золотых медали на чемпионате мира, а также выиграл личный зачёт Кубка мира. Большунов же стал вторым.

Ранее лыжник Сергей Устюгов заявил, что для него Олимпиада умерла как соревнование.

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