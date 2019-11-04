Лыжник Устюгов: для меня Олимпиада умерла как соревнование

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов заявил, что его больше не интересуют Олимпийские игры.

«Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнование умерла. Был я на одной Олимпиаде в Сочи — и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что пока не знает, откажется ли от выступления на ОИ-2022 года в Пекине, но думает, что ему не нужно участвовать в ней.

«Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и ещё раз», — сказал Устюгов.

В прошлом сезоне Сергей Устюгов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер назвал цель лыжника Устюгова на следующий сезон.