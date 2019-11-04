Лыжник Устюгов: для меня Олимпиада умерла как соревнование

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов заявил, что его больше не интересуют Олимпийские игры.
Лыжник Устюгов: для меня Олимпиада умерла как соревнование
  • РИА Новости

«Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнование умерла. Был я на одной Олимпиаде в Сочи — и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что пока не знает, откажется ли от выступления на ОИ-2022 года в Пекине, но думает, что ему не нужно участвовать в ней.

«Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и ещё раз», — сказал Устюгов.

В прошлом сезоне Сергей Устюгов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер назвал цель лыжника Устюгова на следующий сезон.

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