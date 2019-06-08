Крамер назвал цель лыжника Устюгова на следующий сезон
«Прошлый год выдался для него крайне тяжёлым: Сергей хорошо тренировался, но затем сломал палец на руке. Надеюсь, в этом сезоне проблемы со здоровьем обойдут его стороной. На первом сборе Сергей показал отличную физическую готовность. Цель на сезон – побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Думаю, что Устюгову это по силам», — цитирует Крамера пресс-служба Олимпийского комитета России.
В прошлом сезоне Сергей Устюгов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной.