Крамер назвал цель лыжника Устюгова на следующий сезон

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По словам одного из тренеров сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, целью Устюгова на следующий сезон станет борьба за победу в общем зачёте Кубка мира.

«Прошлый год выдался для него крайне тяжёлым: Сергей хорошо тренировался, но затем сломал палец на руке. Надеюсь, в этом сезоне проблемы со здоровьем обойдут его стороной. На первом сборе Сергей показал отличную физическую готовность. Цель на сезон – побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Думаю, что Устюгову это по силам», — цитирует Крамера пресс-служба Олимпийского комитета России.

В прошлом сезоне Сергей Устюгов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной.

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