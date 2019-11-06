Мелкадзе заявил, что надеется познакомиться с наставником «Спартака» Тедеско

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который на данный момент выступает на правах аренды за «Тамбов», выразил надежду в скором времени познакомиться с новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Я слежу за «Спартаком». С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс познакомиться будет. Но общался с ребятами, все говорят, что Тедеско — отличный тренер, он отдельно разговаривает с каждым игроком, все тренировки проходят с мячом», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Он также отметил, что на данный момент Тедеско настраивает команду на получение результата. По мнению Мелкадзе, после проведения сборов у команды всё будет отлично.

За «Тамбов» в текущем сезоне Мелкадзе провёл семь матчей и забил четыре мяча.

Ранее экс-футболист красно-белых Сергей Юран в очередной раз заявил, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака».