Мелкадзе заявил, что надеется познакомиться с наставником «Спартака» Тедеско
- РИА Новости
«Я слежу за «Спартаком». С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс познакомиться будет. Но общался с ребятами, все говорят, что Тедеско — отличный тренер, он отдельно разговаривает с каждым игроком, все тренировки проходят с мячом», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».
Он также отметил, что на данный момент Тедеско настраивает команду на получение результата. По мнению Мелкадзе, после проведения сборов у команды всё будет отлично.
За «Тамбов» в текущем сезоне Мелкадзе провёл семь матчей и забил четыре мяча.
Ранее экс-футболист красно-белых Сергей Юран в очередной раз заявил, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака».