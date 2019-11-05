Юран в очередной раз заявил, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Юран в очередной раз заявил, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Тедеско — не уровень «Спартака». Опыта мало, иностранец... Не может тренер работать через переводчика!» — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что у Массимо Карреры, который выиграл чемпионат России с красно-белыми, была другая ситуация в «Спартаке».

«У «Спартака» был мощный состав, плюс главные конкуренты — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА — на ровном месте теряли очки. На второй сезон сказка закончилась, «Спартак» пошёл вниз. И Каррера уже ничего не смог сделать», — сказал Юран.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. На данный момент красно-белые с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.

Ранее Тедеско выразил уверенность, что Алекс Крал может заменить Илью Кутепова в центре защиты «Спартака».

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