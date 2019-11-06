Венгер выразил готовность возглавить «Баварию»

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он стать новым наставником мюнхенской «Баварии».
Венгер выразил готовность возглавить «Баварию»
  • © Elmar Kremser/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Конечно, я заинтересован в работе с «Баварией». Тренерская работа — вся моя жизнь. Выигрывать матчи, готовить команду и получать от этого удовольствие — это то, чего мне сейчас не хватает», — цитирует Венгера Bild.

По информации СМИ, «Бавария» заинтересована в приглашении специалиста.

3 ноября «Бавария» отправила в отставку главного тренера команды Нико Ковача.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель заявил, что не заинтересован в работе с «Баварией».

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