Тухель заявил, что не заинтересован в работе в «Баварии»
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«Нет, я в этом не заинтересован, потому что я тренер ПСЖ. Если память мне не изменяет, мой контракт рассчитан на этот и на следующий сезоны», — приводит слова Тухеля журналист ESPN Джонатан Джонсон.
По информации СМИ, «Бавария» выходила на связь с 46-летним специалистом по вопросу его приглашения на должность главного тренера.
Ранее сообщалось, что «Бавария» обращалась к представителям Эрика тен Хага.