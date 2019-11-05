Тухель заявил, что не заинтересован в работе в «Баварии»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».

«Нет, я в этом не заинтересован, потому что я тренер ПСЖ. Если память мне не изменяет, мой контракт рассчитан на этот и на следующий сезоны», — приводит слова Тухеля журналист ESPN Джонатан Джонсон.

По информации СМИ, «Бавария» выходила на связь с 46-летним специалистом по вопросу его приглашения на должность главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обращалась к представителям Эрика тен Хага.