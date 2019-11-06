Гендиректор «Зенита»: согласен с Семаком, что «Лейпциг» в обоих матчах был сильнее

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы создавали моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами всё это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чём-то не повезло. Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре», — цитирует Медведева Sport24.

По его мнению, «Зенит» ещё не потерял шансы на выход из группы. Медведев также выразил уверенность, что команда сделает выводы из поражения. Помимо этого, он хорошо оценил игру вратаря сине-бело-голубых — Михаила Кержакова.

«Зенит» на «Газпром Арене» проиграл «Лейпцигу» со счётом 0:2. В пятом туре «Зенит», занимающий третье место в турнирной таблице группы G, на своём поле примет французский «Лион».

Ранее Александр Кержаков высказался о поражении «Зенита» от «Лейпцига».