Менеджер Макгрегора назвал следующего соперника бойца
- РИА Новости
«У нас были продуктивные переговоры с UFC, договорились по дате и договорились относительно соперника для Конора. Подписание контракта на бой с Дональдом Серроне неизбежно. Не вижу ничего, что может помешать этому. Только если это будут непредвиденные обстоятельства. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения», — сказал Аттар на YouTube-канале ESPN MMA.
До этого Макгрегор говорил, что вернётся в октагон 18 января 2020 года.
Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл чемпиону организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, применившему против него удушающий приём в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.