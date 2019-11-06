Менеджер Макгрегора назвал следующего соперника бойца

Короткая ссылка
Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, подтвердил, что его клиент проведёт поединок с американцем Дональдом Серроне.
Менеджер Макгрегора назвал следующего соперника бойца
  • РИА Новости

«У нас были продуктивные переговоры с UFC, договорились по дате и договорились относительно соперника для Конора. Подписание контракта на бой с Дональдом Серроне неизбежно. Не вижу ничего, что может помешать этому. Только если это будут непредвиденные обстоятельства. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения», — сказал Аттар на YouTube-канале ESPN MMA.

До этого Макгрегор говорил, что вернётся в октагон 18 января 2020 года.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл чемпиону организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, применившему против него удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить