Менеджер Макгрегора назвал следующего соперника бойца

Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, подтвердил, что его клиент проведёт поединок с американцем Дональдом Серроне.

«У нас были продуктивные переговоры с UFC, договорились по дате и договорились относительно соперника для Конора. Подписание контракта на бой с Дональдом Серроне неизбежно. Не вижу ничего, что может помешать этому. Только если это будут непредвиденные обстоятельства. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения», — сказал Аттар на YouTube-канале ESPN MMA.

До этого Макгрегор говорил, что вернётся в октагон 18 января 2020 года.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл чемпиону организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, применившему против него удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.