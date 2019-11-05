Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, заявил, что его клиент категорически отрицает все обвинения в сексуальном насилии.

«Он категорически отрицает все обвинения в насилии. Мы это отрицаем, он отрицает. В конце концов мы знаем, кто он, он знает, кто он, и мы знаем правду», — цитирует Аттара MMA Junkie.

До этого ирландца несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах, но дело ни разу не доходило до суда.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, применившему против него удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее американский боец Хорхе Масвидаль раскритиковал Макрегора.