Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах
- @thenotoriousmma
«Он категорически отрицает все обвинения в насилии. Мы это отрицаем, он отрицает. В конце концов мы знаем, кто он, он знает, кто он, и мы знаем правду», — цитирует Аттара MMA Junkie.
До этого ирландца несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах, но дело ни разу не доходило до суда.
Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, применившему против него удушающий приём в четвёртом раунде.
Ранее американский боец Хорхе Масвидаль раскритиковал Макрегора.