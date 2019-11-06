Фанаты Загитовой обрушились с критикой в соцсетях на экс-ученицу Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Паненкова подверглась критике в социальных сетях со стороны фанатов олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

Паненкова в одном из интервью рассказала про характерные ошибки Загитовой на этапе Гран-при во Франции, после чего многие фанаты начали писать ей оскорбления в Instagram.

«Даша, ты хоть иногда думай, что говоришь. Грош цена таким подругам, как ты», — приводит слова одного из пользователей «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что сама Загитова отписалась от аккаунтов Паненковой.

Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе в 2018 году.

Ранее Загитова рассказала, когда начнёт выступать в шоу Татьяны Навки.