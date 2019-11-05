Загитова рассказала, когда начнёт выступать в шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, когда начнёт выступать в ледовом шоу Татьяны Навки.

«На чемпионат России я поеду, но сразу после него отправлюсь в шоу Татьяны Навки, начну участвовать в нём до Нового года. Я очень рада, что Татьяна меня пригласила. Это будет шикарное шоу и первый мой опыт: раньше я в России на таком масштабном уровне не выступала», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Она отметила, что выступление в шоу не скажется на её подготовке к чемпионату Европы.

«Как показывает практика, шоу только помогают», — добавила 17-летняя фигуристка.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее Загитова заявила, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть.