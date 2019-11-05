«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что намерен использовать два полностью различных состава команды на предстоящие в декабре матчи клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня
  • Reuters

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, такое решение не является идеальным, однако оно было принято в интересах турнира, других клубов и самого «Ливерпуля».

17 декабря «Ливерпуль» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Кубка лиги, а 18 декабря состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 1986 года будет играть в двух матчах подряд в течение двух дней совершенно разными составами. В предыдущий раз мерсисайдцы 26 декабря в матче чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:1), а на следующий день обыграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет приобрести футболиста «Ливерпуля» Ловрена.

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