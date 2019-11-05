«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня
- Reuters
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, такое решение не является идеальным, однако оно было принято в интересах турнира, других клубов и самого «Ливерпуля».
17 декабря «Ливерпуль» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Кубка лиги, а 18 декабря состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира.
Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 1986 года будет играть в двух матчах подряд в течение двух дней совершенно разными составами. В предыдущий раз мерсисайдцы 26 декабря в матче чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:1), а на следующий день обыграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет приобрести футболиста «Ливерпуля» Ловрена.