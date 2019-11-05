Погорилая: к Загитовой не было столько агрессии, сколько было к Медведевой

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась мнением о разнице в давлении на соотечественниц Алину Загитову и Евгению Медведеву на старте сезона.

«Не думаю, что они в одинаковых ситуациях. К Загитовой не было столько агрессии, сколько было к Медведевой. Женя улетела в Канаду, и все подумали: «Предательница». И никого не волнует, что она за Россию выступает и таким же человеком осталась», — приводит слова Погорилой Sport24.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева заняла ряд ошибок, из-за чего заняла лишь пятое место, тогда как Загитова на этапе во Франции стала второй.

Ранее Загитова заявила, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть.