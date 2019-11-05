Зеппельт: WADA рассмотрит вопрос по статусу РУСАДА в середине ноября

Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По данным Зеппельта, заседание WADA по вопросу статуса РУСАДА запланировано на 17 ноября.

Он также отметил, что внеочередное заседание исполкома WADA по возможным санкциям в отношении России, вероятно, пройдёт 9 декабря в Лондоне или Париже.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA.