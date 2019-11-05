Зеппельт: WADA рассмотрит вопрос по статусу РУСАДА в середине ноября
- РИА Новости
По данным Зеппельта, заседание WADA по вопросу статуса РУСАДА запланировано на 17 ноября.
Он также отметил, что внеочередное заседание исполкома WADA по возможным санкциям в отношении России, вероятно, пройдёт 9 декабря в Лондоне или Париже.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.
Ранее Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA.