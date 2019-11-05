Зеппельт: WADA рассмотрит вопрос по статусу РУСАДА в середине ноября

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Зеппельт: WADA рассмотрит вопрос по статусу РУСАДА в середине ноября
  • РИА Новости

По данным Зеппельта, заседание WADA по вопросу статуса РУСАДА запланировано на 17 ноября.

Он также отметил, что внеочередное заседание исполкома WADA по возможным санкциям в отношении России, вероятно, пройдёт 9 декабря в Лондоне или Париже.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA.

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