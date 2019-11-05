Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Министерство спорта России предоставило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ответы не на все вопросы относительно манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

По данным Зеппельта, российская сторона предоставила ответы только на 23 из 31 вопроса WADA.

Отмечается, что также не были предоставлены все запрошенные устройства и данные, в том числе аналитические данные по эритропоэтину.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что глава WADA назвал ситуацию с Россией худшим случаем в истории борьбы с допингом.

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