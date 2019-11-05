Зеппельт сообщил, что Минспорт ответил не на все вопросы WADA

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Министерство спорта России предоставило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ответы не на все вопросы относительно манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

По данным Зеппельта, российская сторона предоставила ответы только на 23 из 31 вопроса WADA.

Отмечается, что также не были предоставлены все запрошенные устройства и данные, в том числе аналитические данные по эритропоэтину.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что глава WADA назвал ситуацию с Россией худшим случаем в истории борьбы с допингом.