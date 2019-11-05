Глава WADA назвал ситуацию с Россией худшим случаем в истории борьбы с допингом

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами.
Глава WADA назвал ситуацию с Россией худшим случаем в истории борьбы с допингом
  • Reuters

«Конечно, не всё в работе WADA было идеально. Случалось так, что некоторые элементы системы давали сбой. Худший случай за время моего президентства, а то и в истории антидопингового движения, это ситуация с Россией», — цитирует главу WADA Inside the Games.

Он отметил, что подобного уровня махинаций в истории ещё не было. По его словам, этот инцидент поставил под сомнение работу WADA.

«С тех пор, при поддержке партнёров, WADA помогло отстроить РУСАДА заново и превратить его в полноценное антидопинговое агентство», — сказал Риди.

Ранее гендиректор WADA Ниггли рассказал, когда эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных московской лаборатории.

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