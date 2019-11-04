Ниггли рассказал, когда эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что эксперты организации должны встретиться с российской стороной по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории в середине ноября.

«Мы рассчитываем, что эксперты встретятся в середине ноября», — цитирует Ниггли ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года.