Ниггли рассказал, когда эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что эксперты организации должны встретиться с российской стороной по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории в середине ноября.
Ниггли рассказал, когда эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем, что эксперты встретятся в середине ноября», — цитирует Ниггли ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года.

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