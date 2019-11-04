WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года

Главный менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд заявил, что исполком организации планирует вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца года.

«Надеемся, что это произойдёт до конца года, то есть ещё до истечения полномочий действующего президента WADA Крейга Риди, что случится 31 декабря этого года», — цитирует Фитцджеральда ТАСС.

По его словам, на данном этапе в WADA опираются на мнение комитета по соответствию, который намерен огласить свои рекомендации до конца ноября. При этом он отметил, что не может сказать об этом с уверенностью.

«Это позволит исполкому вскоре после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос», — сказал Фитцджеральд.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что WADA до сих пор изучает данные московской лаборатории.