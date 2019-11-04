WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года
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- AFP
«Надеемся, что это произойдёт до конца года, то есть ещё до истечения полномочий действующего президента WADA Крейга Риди, что случится 31 декабря этого года», — цитирует Фитцджеральда ТАСС.
По его словам, на данном этапе в WADA опираются на мнение комитета по соответствию, который намерен огласить свои рекомендации до конца ноября. При этом он отметил, что не может сказать об этом с уверенностью.
«Это позволит исполкому вскоре после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос», — сказал Фитцджеральд.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.
Ранее член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что WADA до сих пор изучает данные московской лаборатории.