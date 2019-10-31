Паунд заявил, что WADA до сих пор изучает данные московской лаборатории

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Бывший глава Международного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд поделился мнением о роли Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Паунд заявил, что WADA до сих пор изучает данные московской лаборатории
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«У нас была возможность поговорить с Ганусом. Я видел его комментарии в СМИ и в целом ознакомлен с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всём этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус знает об этом. Я не знаю, кто совершил манипуляции с базой данных. И подозреваю, что не только я. WADA ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, полученный от российской стороны», — сказал Паунд в интервью «Спорт-экспрессу».

Россия может быть не допущена к Олимпийским играм — 2020 в Токио в случае, если вина России в подделке информации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории будет доказана.

Ранее Колобков заявил, что при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории.

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