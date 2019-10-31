Колобков: при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в случае необходимости российские эксперты готовы предоставить экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) дополнительную информацию о базе данных московской лаборатории.

«Уже много раз в СМИ была ложная, непроверенная информация. Когда встреча с WADA состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас ещё рано. Первый шаг мы сделали — дополнительно предоставили всю необходимую информацию. WADA в своём пресс-релизе сообщило, что департамент расследований её сейчас изучает. Это большая база данных, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов. Если понадобятся ещё какие-нибудь комментарии или пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно предоставят», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории.