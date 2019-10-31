Колобков: при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в случае необходимости российские эксперты готовы предоставить экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) дополнительную информацию о базе данных московской лаборатории.
Колобков: при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории
  • Reuters

«Уже много раз в СМИ была ложная, непроверенная информация. Когда встреча с WADA состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас ещё рано. Первый шаг мы сделали — дополнительно предоставили всю необходимую информацию. WADA в своём пресс-релизе сообщило, что департамент расследований её сейчас изучает. Это большая база данных, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов. Если понадобятся ещё какие-нибудь комментарии или пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно предоставят», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить