Колобков: при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории
- Reuters
«Уже много раз в СМИ была ложная, непроверенная информация. Когда встреча с WADA состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас ещё рано. Первый шаг мы сделали — дополнительно предоставили всю необходимую информацию. WADA в своём пресс-релизе сообщило, что департамент расследований её сейчас изучает. Это большая база данных, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов. Если понадобятся ещё какие-нибудь комментарии или пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно предоставят», — цитирует Колобкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории.