Гусев признан MVP сборной России по хоккею в сезоне-2018/19

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев был признан самым ценным игроком сборной России по хоккею в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

27-летний форвард также получил награду как лучший бомбардир сборной. В 16 матчах он набрал 22 (4 + 18) очка.

Лучшим снайпером признан Михаил Григоренко.

Приз «Джентльмен года» достался Артёму Зубу. Лучшим новичком стал Михаил Сергачёв, «Незаметным героем» — Константин Рогатин, «Лидером команды» — Александр Овечкин. Награда «Мой дом — Россия» была вручена Никите Сошникову, «Дебют в сборной» — Павлу Кудрявцеву, «Ставка на сезон» — Дамиру Жафярову.

Ранее сообщалось, что в КХЛ назвали трёх лучших игроков прошедшей недели.