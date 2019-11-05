Гусев признан MVP сборной России по хоккею в сезоне-2018/19

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев был признан самым ценным игроком сборной России по хоккею в сезоне-2018/19.
Гусев признан MVP сборной России по хоккею в сезоне-2018/19
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

27-летний форвард также получил награду как лучший бомбардир сборной. В 16 матчах он набрал 22 (4 + 18) очка.

Лучшим снайпером признан Михаил Григоренко.

Приз «Джентльмен года» достался Артёму Зубу. Лучшим новичком стал Михаил Сергачёв, «Незаметным героем» — Константин Рогатин, «Лидером команды» — Александр Овечкин. Награда «Мой дом — Россия» была вручена Никите Сошникову, «Дебют в сборной» — Павлу Кудрявцеву, «Ставка на сезон» — Дамиру Жафярову.

Ранее сообщалось, что в КХЛ назвали трёх лучших игроков прошедшей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить