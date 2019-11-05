В КХЛ назвали трёх лучших игроков прошедшей недели

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила имена трёх лучших игроков минувшей недели.
В КХЛ назвали трёх лучших игроков прошедшей недели
  • Pixabay

Как сообщает официальная пресс-служба лиги, лучшим защитником назван Андрей Педан из казанского «Ак Барса», который набрал три очка в четырёх матчах, забросив одну шайбу и сделав две передачи. 

Лучшим голкипером признан его одноклубник Тимур Билялов, сыгравший два матча, в которых его команда одержала две победы всухую. 

Денис Вихарев из владивостокского «Адмирала» стал лучшим форвардом недели, отметившись пятью голами и оформив одну передачу.

Ранее «Ак Барс» нанёс «Северстали» восьмое поражение подряд в КХЛ.

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