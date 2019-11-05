В КХЛ назвали трёх лучших игроков прошедшей недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила имена трёх лучших игроков минувшей недели.

Как сообщает официальная пресс-служба лиги, лучшим защитником назван Андрей Педан из казанского «Ак Барса», который набрал три очка в четырёх матчах, забросив одну шайбу и сделав две передачи.

Лучшим голкипером признан его одноклубник Тимур Билялов, сыгравший два матча, в которых его команда одержала две победы всухую.

Денис Вихарев из владивостокского «Адмирала» стал лучшим форвардом недели, отметившись пятью голами и оформив одну передачу.

Ранее «Ак Барс» нанёс «Северстали» восьмое поражение подряд в КХЛ.