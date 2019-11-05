Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА
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- РИА Новости
«Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провёл хороший матч», — цитирует Егорова «Чемпионат».
По его мнению, Вилкову стоило показать больше жёлтых карточек, но в то же время он считает, что арбитр таким образом дал командам играть.
Ранее Егоров заявил, что футболиста «Зенита» Сердара Азмуна не должны были удалять в матче с ЦСКА.