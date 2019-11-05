Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (1:1).
Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провёл хороший матч», — цитирует Егорова «Чемпионат».

По его мнению, Вилкову стоило показать больше жёлтых карточек, но в то же время он считает, что арбитр таким образом дал командам играть.

Ранее Егоров заявил, что футболиста «Зенита» Сердара Азмуна не должны были удалять в матче с ЦСКА.

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