Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (1:1).

«Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провёл хороший матч», — цитирует Егорова «Чемпионат».

По его мнению, Вилкову стоило показать больше жёлтых карточек, но в то же время он считает, что арбитр таким образом дал командам играть.

Ранее Егоров заявил, что футболиста «Зенита» Сердара Азмуна не должны были удалять в матче с ЦСКА.