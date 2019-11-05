Егоров не считает, что футболиста «Зенита» Азмуна должны были удалить в матче с ЦСКА

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) не считает, что нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна нужно было удалить за нарушение на хавбеке московского ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Егоров не считает, что футболиста «Зенита» Азмуна должны были удалить в матче с ЦСКА
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«А почему он должен был быть удалён? Бывает», — цитирует главу ДСИ РФС «Чемпионат».

Он отметил, что система VAR должна применяться при очевидной ситуации для красной карточки, но в данном случае арбитр не усмотрел повода для удаления.

«Игрок сыграл в мяч, задевая ногу соперника. Скорости, грубости, агрессии и продавливания не было. Вилков решил, что в такой игре на седьмой минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать жёлтую», — добавил Егоров.

Ранее экс-футболист армейцев Евгений Алдонин выразил уверенность, что Азмун наиграл на красную карточку в матче с ЦСКА.

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