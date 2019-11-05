Егоров не считает, что футболиста «Зенита» Азмуна должны были удалить в матче с ЦСКА
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- РИА Новости
«А почему он должен был быть удалён? Бывает», — цитирует главу ДСИ РФС «Чемпионат».
Он отметил, что система VAR должна применяться при очевидной ситуации для красной карточки, но в данном случае арбитр не усмотрел повода для удаления.
«Игрок сыграл в мяч, задевая ногу соперника. Скорости, грубости, агрессии и продавливания не было. Вилков решил, что в такой игре на седьмой минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать жёлтую», — добавил Егоров.
Ранее экс-футболист армейцев Евгений Алдонин выразил уверенность, что Азмун наиграл на красную карточку в матче с ЦСКА.