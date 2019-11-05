Голкипер «Спартака» Ребров недоволен поведением фанатов на трибунах

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Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров подверг критике болельщиков клуба за использование нецензурной лексики на стадионе.
Голкипер «Спартака» Ребров недоволен поведением фанатов на трибунах
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Со второй половины второго тайма нашей последней игры я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой на солидных местах в первых рядах сидела группа из двух взрослых нетрезвых мужчин», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он отметил, что рядом с мужчинами находились несколько детей, которые начали повторять за ними, но в более мягкой форме. По мнению игрока, болельщики должны поддерживать команду даже в самые трудные минуты, а также не быть плохим примером для подрастающего поколения.

«Я уже несколько раз говорил, что любой болельщик вправе ругать и критиковать команду. Но оскорблять, хамить и плевать желчью, тем более при детях, на мой взгляд, недопустимо!» — резюмировал Ребров.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. На данный момент красно-белые с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.

Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско выразил уверенность, что Алекс Крал может заменить Илью Кутепова в центре защиты «Спартака».

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