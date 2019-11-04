Роналду поддержал футболиста «Эвертона», получившего тяжёлую травму голеностопа

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу поддержал своего соотечественника полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом».

«Скорейшего выздоровления, Андре! Желаю тебе вернуться ещё сильнее. Обнимаю!» — написал Роналду в сториз в своём Instagram.

Эпизод произошёл на 79-й минуте. Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в жёстком подкате сзади сбил с ног Гомеша, который при падении на скорости врезался в другого игрока «шпор» Сержа Орье, в результате чего португалец получил тяжёлую травму голеностопа и покинул поле на носилках.

Ранее «Эвертон» раскрыл подробности тяжёлой травмы Гомеша.