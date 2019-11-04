Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова капитана немецкого «Лейпцига» Вилли Орбана, который назвал россиянина третьим братом бывших украинских боксёров Виталия и Владимира Кличко.

«Не знал, что он назвал меня братом Кличко. Даже не знаю, с одной стороны, это, может быть, комплимент, с другой стороны, после Виталика, может быть, это он меня хотел оскорбить», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».

Он также отметил, что Орбан является важным игроком в системе «Лейпцига» и его отсутствие в игре с сине-бело-голубыми — потеря для немецкого коллектива.

Игра четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв не сыграет в матче ЛЧ с «Лейпцигом».