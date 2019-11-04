Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова капитана немецкого «Лейпцига» Вилли Орбана, который назвал россиянина третьим братом бывших украинских боксёров Виталия и Владимира Кличко.

«Не знал, что он назвал меня братом Кличко. Даже не знаю, с одной стороны, это, может быть, комплимент, с другой стороны, после Виталика, может быть, это он меня хотел оскорбить», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».

Он также отметил, что Орбан является важным игроком в системе «Лейпцига» и его отсутствие в игре с сине-бело-голубыми — потеря для немецкого коллектива.

Игра четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55. 

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв не сыграет в матче ЛЧ с «Лейпцигом».

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