Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»

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Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко должен был быть удалён в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:0).
Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всё обошлось», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

По его мнению, последствия эпизода могли быть, как в недавнем матче чемпионата Англии, в котором тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Он получил перелом лодыжки после столкновения с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

Матч «Спартак» — «Арсенал» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Доменико Тедеско.

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