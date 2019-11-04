Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»

Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко должен был быть удалён в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:0).

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всё обошлось», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

По его мнению, последствия эпизода могли быть, как в недавнем матче чемпионата Англии, в котором тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Он получил перелом лодыжки после столкновения с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

Матч «Спартак» — «Арсенал» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Доменико Тедеско.