Хусаинов считает, что Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всё обошлось», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».
По его мнению, последствия эпизода могли быть, как в недавнем матче чемпионата Англии, в котором тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Он получил перелом лодыжки после столкновения с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.
Матч «Спартак» — «Арсенал» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Доменико Тедеско.