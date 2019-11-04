«Спартак» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Тедеско

Московский «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Евгений Луценко.

Это поражение стало первым для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 18 очками находятся на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Рубин» не забили друг другу в матче РПЛ.