«Спартак» проиграл «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Тедеско
- @fcsm_official
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч на 16-й минуте забил Евгений Луценко.
Это поражение стало первым для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.
«Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 18 очками находятся на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Рубин» не забили друг другу в матче РПЛ.