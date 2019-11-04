Россиянин Магомедшарипов заявил, что мог бы переехать жить в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов ответил на вопрос, мог бы он переехать жить в США.

«Там комфортно, хорошие люди. Однако человека тянет туда, где у него живут близкие и друзья. Поэтому жить бы мог, но обязательно бы возвращался в Россию. Честно говоря, не люблю находиться долго на одном месте, это скучно. Поэтому мне легко даются частые переезды, сборы», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Магомедшариповым и американцем Кельвином Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.

Ранее Магомедшарипов заявил, что намерен получить бой за титул UFC в следующем году.