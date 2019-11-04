Магомедшарипов намерен получить бой за титул UFC в следующем году
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«У нас с Родригесом есть незаконченная история, и, думаю, рано или поздно мы с ним встретимся. Пока же я сосредоточен на бое с Каттаром. Но настраиваюсь на то, что в следующем году удастся подраться за пояс», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.
Бой между Магомедшариповым и американцем Кельвином Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.
Титулом UFC в полулёгком весе на данный момент владеет другой представитель США Макс Холлоуэй.
Ранее Магомедшарипов назвал сильные стороны Каттара перед боем на турнире UFC в Москве.