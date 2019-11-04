Магомедшарипов назвал сильные стороны Каттара перед боем на турнире UFC в Москве
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- AFP
«У Кельвина всё в порядке как с борьбой, так и с защитой, он обладает хорошей техникой и чувствует дистанцию. Да, он является 11-м номером рейтинга, поэтому я бы не сказал, что поединок с ним — для меня большой шаг вперёд, но на тот момент все топовые бойцы были заняты, поэтому менеджеры решили, что нужно соглашаться, чтобы избежать простоя», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.
Бой между Магомедшариповым и Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.
Ранее Магомедшарипов признался, что ему легче проводить бои в США, а не в России.