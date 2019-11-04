Магомедшарипов назвал сильные стороны Каттара перед боем на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал о сильных сторонах своего соперника в предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американца Кельвина Каттара.

«У Кельвина всё в порядке как с борьбой, так и с защитой, он обладает хорошей техникой и чувствует дистанцию. Да, он является 11-м номером рейтинга, поэтому я бы не сказал, что поединок с ним — для меня большой шаг вперёд, но на тот момент все топовые бойцы были заняты, поэтому менеджеры решили, что нужно соглашаться, чтобы избежать простоя», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Магомедшариповым и Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.

Ранее Магомедшарипов признался, что ему легче проводить бои в США, а не в России.