Магомедшарипов назвал сильные стороны Каттара перед боем на турнире UFC в Москве

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал о сильных сторонах своего соперника в предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американца Кельвина Каттара.
Магомедшарипов назвал сильные стороны Каттара перед боем на турнире UFC в Москве
  • © Ronald Martinez / Getty Images
  • AFP

«У Кельвина всё в порядке как с борьбой, так и с защитой, он обладает хорошей техникой и чувствует дистанцию. Да, он является 11-м номером рейтинга, поэтому я бы не сказал, что поединок с ним — для меня большой шаг вперёд, но на тот момент все топовые бойцы были заняты, поэтому менеджеры решили, что нужно соглашаться, чтобы избежать простоя», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Магомедшариповым и Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.

Ранее Магомедшарипов признался, что ему легче проводить бои в США, а не в России.

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