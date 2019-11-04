Боец UFC Магомедшарипов признался, что ему легче проводить бои в США, а не в России

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов считает, что с психологической точки зрения ему было бы легче провести поединок с американцем Кельвином Каттаром в США.

«Честно говоря, в России драться более ответственно. Поэтому с психологической точки зрения мне легче было бы провести этот бой в США. На родине иногда что-то отвлекает, не всегда есть возможность сосредоточиться. Хотя в Америке меня тоже узнают», — сказал Магомедшарипов на YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Магомедшариповым и Каттаром состоится 9 ноября в главном событии турнира UFC в Москве.

Ранее Магомедшарипов рассказал о разнице в отношении к языку в России и США.