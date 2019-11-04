СМИ: Футболист «Реала» Бэйл хочет зимой перейти в китайский клуб
- Reuters
Как сообщает AS, в Китае Бэйлу готовы предложить контракт на очень выгодных условиях. Кроме того, отмечается, что в этом году хавбек может уже не сыграть за «Реал» из-за этой ситуации.
30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он сыграл семь матчей в составе испанского коллектива, забил два мяча и отдал столько же результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» зимой предложит за игрока МЮ Поля Погба €150 млн.