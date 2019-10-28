СМИ: «Реал» зимой предложит за Погба €150 млн

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» готовит предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке французского полузащитника Поля Погба.
СМИ: «Реал» зимой предложит за Погба €150 млн
  • Reuters

Как сообщает OK Diario, «Реал» в зимнее трансферное окно предложит за 26-летнего игрока €150 млн. Француз является приоритетной целью главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Контракт Погба с МЮ рассчитан до июня 2021 года с опцией продления ещё на сезон. В текущем сезоне футболист провёл за команду шесть матчей во всех турнирах, сделав две результативные передачи. В настоящее время Погба восстанавливается после травмы.

Ранее экс-игрок «Динамо» заявил, что Кокорин должен играть в «Реале».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить