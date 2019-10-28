СМИ: «Реал» зимой предложит за Погба €150 млн
- Reuters
Как сообщает OK Diario, «Реал» в зимнее трансферное окно предложит за 26-летнего игрока €150 млн. Француз является приоритетной целью главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.
Контракт Погба с МЮ рассчитан до июня 2021 года с опцией продления ещё на сезон. В текущем сезоне футболист провёл за команду шесть матчей во всех турнирах, сделав две результативные передачи. В настоящее время Погба восстанавливается после травмы.
Ранее экс-игрок «Динамо» заявил, что Кокорин должен играть в «Реале».