Экс-игрок «Динамо»: Кокорин должен играть в «Реале»

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Бывший защитник «Динамо» Гордон Шильденфельд поделился мнением об уровне таланта форварда «Зенита» Александра Кокорина, с которым вместе выступал в московском клубе.
Экс-игрок «Динамо»: Кокорин должен играть в «Реале»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Кокорин фантастический. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и лёгкостью! Разумеется, я знаю о его проблемах с законом. Иногда происходят настолько безумные вещи. Надеюсь, он извлечёт уроки. Вообще, он мне всегда казался хорошим парнем. Мне нравился его юмор, манера игры. Я был удивлён, когда узнал о произошедшем», — цитирует Шильденфельда Sport24.

Александр Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в серии потасовок в октябре 2018 года. 17 сентября футболист вышел на свободу по решению суда об условно-досрочном освобождении.

Ранее Орлов выразил уверенность, что Кокорин усилит «Зенит».

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