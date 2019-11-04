Загитова напомнила, кому посвятила свой показательный номер

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографии со своего показательного выступления.

«Моя новая показательная программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом под музыку М83 — Outro, посвящается памяти прекрасной Людмилы Борисовны Шалашовой, которая так много сделала для меня», — подписала пост Загитова.

На третьем в сезоне этапе серии Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что Загитова всё равно будет бороться за первые места.